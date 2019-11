Help mi serve subito vi prego

in Aulidis portu adversis Graecorum classis detinebatur.Tum Calchas vates interrogatus a Graecorum ducibus respondit: " Naves in portu retinentur, quia rex Agamemnon cervam Dianae sacram necavit.Postquam sacrificio Iphigeniae , regis filiae, ira deae placata erit, venti ad navigationem secudni rursus flabunt ". Agamemnon primo infandum facinus recusavit sed tandem , multorum precibus commotus, deae voluntati paruit. Itaque virgo Iphigenia , nuptiarum simulatione ab urbe Mycenis in castra advocata est. Postquam fatum suum cognovit, caritate patriae impulsa . aequo animo sacrificio adnuit. Sed sacerdotem, iam virginem immolatur, Diana retinuit: ex improviso cerva apparuit et pro virgine immolata est. Iphigenia a dea in terram Tauricam traducta est.