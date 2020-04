HELP : ESERCIZI E TRADUZIONI DI ALCUNE FRASI DI LATINO

TRADUCI LE FRASI SEGUENTI; INDIVIDUA LA FUNZIONE DEI PARTICIPI SOTTOLINEATI E TRASFORMALI IN PROPOSIZIONI SUBORDINATE ESPLICITE.1) Miltiàdes, morandi tempus non habens, cursum direxit, quo tendébat, pervenitque Chersonèsum. ( Nepote 2) Numonius, legàtus Vari, spoliàtos equitibus pedites relinquens fuga, Rhenum petere ingressus est. (Velleio Patercolo)3) Appius Claudius consul, ad Capuam regressus, Q. Fulvium collègam invènit Casilino omnia deportantem molientemque ad oppugnandam Capuam. ( Livio TRADUCI LE FRASI SEGUENTI; QUINDI ANALIZZA IL VALORE DEGLI ABLATIVI ASSOLUTI SOTTOLINEATI E TRASFORMALI IN SUBORDINATE ESPLICITE LATINE.1) Urbem Romani condidèrunt atque habuèrunt initio Troiani, qui, Aenèa duce, profugi sedibus incertis vagabantur. ( Sallustio 2) Pulso Tarquinio, popùlus Romànus nomen regis audire non potèrat. (Cicerone)3) Apud Graecos antiquissimum genus est poetàrum, si quidem Homerus fuit et Hesiódus ante Romam conditam, Archilóchus regnante Romulo. ( Cicerone Grazie infinite