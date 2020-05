1. Il sole è indispensabile alla vita del genere umano: senza di esso la terra non produce frutti.- Sol humani generis vitae necessarius est: terra sine eo poma non fert.2. Sei mio amico! Mi hai aiutato nelle difficoltà.- Amicus meus es! In rebus adversis me adiuvasti.3. Lo hanno visto e lo hanno riconosciuto: era Antonio!- Eum viderunt et cognoverunt: Antonius erat!6. Vercingetorige dà il segnale con la tromba ai suoi soldati e li conduce fuori dall'accampamento.- Vercingetorix suis militibus tubā signum dat et e castris eos educit.9. Narciso si guardò in uno specchio d' acqua e si innamorò.- Narcissus in aquae speculo se spectavit et adamavit.tu rimani con mepronomi personali: tu e metraduzione: tu mecum manesti aspettiamopronomi personali: titraduzione: te exspectamusvenite da mepronomi personali: metraduzione: ad me venitevengono pochi di voipronomi personali: voitraduzione: pauci vestrum veniuntla punizione di tutti voipronomi personali:traduzione: omnium vestrum poenami è caropronomi personali: mitraduzione: mihi carus est