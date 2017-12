Meă Domus magnă et instructă est,sed non sumptuosā tutelā. Cuius in prima parte atrium parvum, nec tamen sordidum est,deinde porticus D litterae similis,cui parvulă set festivă areă includitur.Deinde est cavaedium, mox triclinium satis pulchrum,quod in litus excurrit. Undique domus valvas aut fenestras habet atque ita quasi tria maria prospectat et silvas montesque respicit. Vită domestică tută est, quia multa numina domus tutelae praesunt, praecipue Lares,Penates et Vesta