gli orazi e i curiazi(2)

exsultabat et clamitabat Romanorum populus post Horatii victoriam; magno cum gaudio Horatius ab amicis excipiebatur et per vias deducebatur; denique cum adversariorum spoliis vir Romam intrabat. forte Horatii soror, Horatia, uni e Curiatiis desponsa erat; cum igitur Horatia super fratis humeros sponsi paludamentum videt,statim flere et singultare incipit. puellae lacrimae in tanto gaudio publico Horatii iram incendunt; itaque gladio suo puellam transfigit et occidit,dum increpat:" ad sponsum propera ;nam nullam patriae, nullam germanorum curam habes!". vituperabat populus Horatium,et in iudicium rapiebat; tamen Horatii pater clementiam petebat, et Curiatiorum spolia,animi filii sui testimonia, populo monstrabat. Postremo, paternis verbis lacrimisque Horatius poenam vitat.