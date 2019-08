gli orazi e i curiazi(1)

dum Tullus Hostilius Romae regnat,cruentum bellum cum Albanis exardescit,sed neuter populus alterum vinvit. Tandem Hostilius et Suffetius, Albanorum dominus, singulari certamine belli fortunam decernere constituebant. Erant apud Romanos trigemini Horatii, apud Albanos trigemini Curiatii: uni et alteri,animosi et strenui viti, pro patria pugnare debebant. Itaque Horatii et Curiatii arma capiebant sed in pugna duo Horatii a Curiatiss interficiebantur. Post Horatium integrum Curiatii circumsistunt, Romanus fugam simulat: deinde Horatius impetum facit et singulos Curiatios occidit; postremo,curiatios spoliat.spero possiate aiutarmiii