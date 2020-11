Gelo mi potreste tradurre questa versione di latino please

Memorabilis est pugna apud Cannas quia Carthaginienses ibi Romanos supe raverunt; immortale est Hannibalis nomen, illustris Carthaginiensium impere toris. Annibale , post multas victorias contra Romanos, in Apuliam cum sui copiis venerat et apud Cannas, non longe a flumine Aufido, castra posueres Tunc consules L. Aemilius Paulus et M. Terentius Varro ad arma multos i venes vocaverunt et vires Romanas contra Poenos duxerunt. Annibale sa-pienti moderatione pugnam rexit et equitibus Carthaginiensibus legiones Romanas circumdědit2. militaris imperätor peritissimus, triumphaverat