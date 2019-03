Gaio Duilio per primo sbaragliò i nemici in una battaglia navale. Vedendo le navi romane superate in velocità da [quelle de]i Cartaginesi costruì dei ramponi di ferro, che i soldati chiamarono "corvi". I "corvi", macchine costruite con singolare perizia, simili a ponti, furono per i Romani di grandissima utilità; infatti con i "corvi" i Romani agganciavano una nave nemica, poi attraverso il ponte saltavano sul naviglio e combattevano con la spada come in una battaglia a terra (= terrestre). Perciò ai Romani, superiori (praestantes) per vigore, la vittoria fu facile. Durante la battaglia i Romani catturarono trenta navi dei nemici, ne affondarono tredici. Duilio ritornò vincitore a Roma e per primo celebrò (lett, "condusse" ) un trionfo [per una vittoria] navale. Nessuna vittoria fu tanto gradita ai Romani poiché, ormai invincibili a terra, avevano ottenuto anche la primazia per mare.Ciao tony995(ricordati di votare come miglior risposta)