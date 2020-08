1- Publius festinat ut contioni- Publio si affretta per prendere parte all'assemblea.2- Publius festinabat ut contioni- Publio si affrettava per prendere parte all'assemblea.3- Festina, Publi, ut contioni- Affrettati, o Publio, per prendere parte all'assemblea.4- Milites pugnant ut patria libera- I soldati combattono affinché la patria sia libera.5- Milites pugnabant ut patria libera- I soldati combattevano affinché la patria fosse libera.6- Pugnate, milites, ut patria libera- Combattete, o soldati, affinché la patria sia libera.7- Cives pugnabunt ut patria libera- I cittadini combatteranno affinché la patria sia libera.8- Cives pugnaverunt ut patria libera- I cittadini combatterono affinché la patria fosse libera.9- Servi parent ne- I servi obbediscono per non essere puniti.10- Servi paruerunt ne- I servi obbedirono per non essere puniti.11- Milites pugnant ut patriae libertatem- I soldati combattono per difendere la libertà della patria.12- Milites pugnabant t upatriae libertatem- I soldati combattevano per difendere la libertà della patria.13- Milites pugnabunt ut patriae libertatem- I soldati combatteranno per difendere la libertà della patria.14- Milites pugnaverunt ut patriae libertatem15- Milites pugnaverant ut patriae libertatem- I soldati avevano combattuto per difendere la libertà della patria.16- Milites pugnant ne hostes urbem- I soldati combattono affinché i nemici non invadano la città.17- Milites pugnabant ne hostes urbem- I soldati combattevano affinché i nemici non invadessero la città.18- Milites pugnabunt ne hostes urbem- I soldati combatteranno affinché i nemici non invadano la città.19- Milites pugnaverunt ne hostes urbem- I soldati combatterono affinché i nemici non invadessero la città.20- Milites pugnaverant ne hostes urbem- I soldati avevano combattuto affinché i nemici non invadessero la città.21- Pugnate, milites, ne hostes urbem- Combattete, o soldati, affinché i nemici non invadano la città.22- Dux speculatores praemittit qui loca- Il comandante manda avanti gli esploratori affinché esplorino i luoghi.23- Dux speculatores praemittebat qui loca- Il comandante mandava avanti gli esploratori affinché esplorassero i luoghi.24- Dux speculatores praemittit qui loca- Il comandante manda avanti gli esploratori affinché esplorino i luoghi.25- Dux speculatores praemisit qui loca- Il comandante mandò avanti gli esploratori affinché esplorassero i luoghi.26- Dux speculatores praemiserat qui loca- Il comandante aveva mandato avanti gli esploratori affinché esplorassero i luoghi.