FRASI LATINO PER DOMANI AIUTO

1) Bello Iugurthino Metello Marius successit et copias magis corruptas quam bellicosas invenit. 2)Perfidus Iugurtha fuit, sed perfidior Bocchus, qui (= che) Numidarum regem prodidit. 3) Gallibellicosiores erant quod Germanis proximi. 4) Cum in Galliam Caesar pervenit, Romanorumpugnae contra barbaros acriores fuerunt. 4) Hannibal, perfidia plus quam Punica, contraRomanorum copias saepe dimicavit. 6) Inter Hannibalis pugnas acrior fuit apud Cannas. 7) VerbaCatonis contra coniuratos vehementiora fuerunt, verba Caesaris mitiora.Sicilia insula celebriorfuit propter orarum atque urbium amoenitatem. 9) Apollinis oraculum minus Romanis quamGraecis notum erat. 10) Aristides honestior fuit quam Themistocles, victoriae apud Salaminaauctor. 11) Saepe hominibus divitiae bono honestoque gratiores sunt. 12) Iuventus interdumamantior voluptatum est. 13) Alexandro Magno carior fuit Clitus, nutricis filius. 14) Macedonumrex, olim vinosior, Clitum, amicum gratiorem, necavit. 15) Caesar victor, postquam in Pompeiicastra pervenerat, animadvertit milites molliores quam acriores