FRASI LATINO GRAZIE! (277405)

Tradurre in italiano 1- Nullius facinoris gravior esse poena debebit quam proditionis.2- Domus deserta erat, nec ullo servorum praesidio custodiebatur3- Uterque consul in pugna strenue pugnans cecidit.4- Neutra acies sine magna caede e proelio discessit.5- Aliquibus hominibus aliorum divitiae invidiae causa sunt.6- Nullius rei pessessio sine amicitia iucunda est.7- Domum tuam veni, nec quemquam vidi, nec ullam vocem audivi.8- Socrates dicebat: -Nihil cognosco, nullius rei peritus sum.-9- Quot in litore conchae, tot sunt in amore dolores.10- Aliquibus Galliae nationibus ante Caesaris adventum nulla auri argentique notitia erat.Tradurre in latino 1- I magistrati devono provvedere al bene di tutti i cittadini , non di qualcuno o al loro (suus) soltanto.2- Alcuni soldati caddero in battaglia, altri cercarono scampo nella fuga3- Nessuno (da) vincitore fu più clemente di Cesare 4- Tutti errano, e nessuno dei viventi è senza colpa5- Ci esprimevano tanti Mali, quante sono le stelle del cielo.6- la gloria sarà tanto grande, quanto grande sarà stato il pericolo.grazie grazie grazie!!