FRASI LATINO GRAZIE! (276977) (276981)

tradurre latino --> italiano 1- Ex acie septem milia militum in minora castra, decem in maiora, duo ferme in vicum Cannas perfugerunt.2- In amoenissima valle oves iucundissima pabula invenient.3- Ferrum est minus pertiosum quam aurum,sed utilius in multis rebus4- Minimum eripit fortuna,si minimum a fortuna datum est.5- Aqua et ignis sunt res maxime necessariae.6- Hercules erga homines benevolentissimus et beneficentissimus fuit.7- Pyrrhus plures urbes eloquentiā Cinĕae quam armorum vi expugnavit.8- Multarum rerum facillima sunt initia, difficillimi exitus.9- Apud Lacedaemonis maxima erat reverentia erga senum auctoritatem.10- In pomo Discordiae inscriptum erat: < >.italiano--> latino1- i più famosi re dei Persiani furono Ciro e Dario.2- gli Spartani erano i più forti di tutti i greci.3- Dracone propose delle leggi severissime.4- Il sonno è assai simile alla morte.5- Caligola fu peggiore di Tiberio, ma il peggiore di tutti gli imperatori fu Nerone 6- Sono molto celebri le orazioni di Cicerone contro Antonio.