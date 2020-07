1. Ex acie septem milia militum in minora castra, decem in maiora, duo ferme in vicum Cannas perfugerunt.- Dal campo di battaglia settemila soldati si rifugiarono nell'accampamento più piccolo, diecimila in quello più grande, quasi duemila nel villaggio di Canne.2. In amoenissima valle oves iucundissima pabula invenient.- Nella ridentissima valle le pecore troveranno gradevolissimi pascoli 3. Ferrum est minus pretiosum quam aurum, sed utilius in multis rebus.- Il ferro è meno prezioso dell'oro, ma più utile in molti campi.4. Minimum eripit fortuna, si minimum a fortuna datum est.- La fortuna sottrae pochissimo, se pochissimo è stato concesso dalla fortuna.5. Aqua et ignis sunt res maxime necessariae.- L' acqua e il fuoco sono cose assai necessarie.6. Hercules erga homines benevolentissimus et beneficentissimus fuit. Ercole fu assai benevolo e generoso nei confronti degli uomini.7. Pyrrhus plures urbes eloquentiā Cinĕae quam armorum vi expugnavit.- Pirro conquistò più città con l'eloquenza di Cinea che con la forza delle armi.8. Multarum rerum facillima sunt initia, difficillimi exitus.- Di molte cose gli inizi sono assai facili, le conclusioni assai difficili.9. Apud Lacedaemonis maxima erat reverentia erga senum auctoritatem.- Presso gli Spartani era grandissimo il rispetto nei confronti dell'autorità degli anziani.10. In pomo Discordiae inscriptum erat: < >.- Sul pomo della Discordia era stato scritto: «Alla più bella tra le dee».1. I più famosi re dei Persiani furono Ciro e Dario.- Cyrus et Darius clarissimi Persarum reges fuerunt.2. Gli Spartani erano i più forti di tutti i Greci.- Lacedaemonii fortissimi omnium Graecorum erant.3. Dracone propose delle leggi severissime.- Draco severissimas leges tulit.4. Il sonno è assai simile alla morte.- Somnus morti simillimus est.5. Caligola fu peggiore di Tiberio, ma il peggiore di tutti gli imperatori fu Nerone - Caligula peior Tiberio, sed Nero pessimus omnium imperatorum fuit.6. Sono molto celebri le orazioni di Cicerone contro Antonio.- Ciceronis orationes contra Antonium celeberrimae sunt.