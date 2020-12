Frasi Latino entro domani

Avrei bisogno abbastanza urgentemente di tradurre queste frasi. Grazie per il vostro aiuto





1)Caio Fabio et Lucio Virginio consulibus trecenti nobiles homines, qui ex Fabia gente erant, contra Veientes bellum soli susceperunt adeo ut per se omne certamen impleverint. 



2) Mulieres ad Vestae templum accurrerunt pacem petiturae.



3) Exul navem conscensurus patriam respexit.



4) Nautae procellam orituram timebant.



5) Leonidas cum trecentis Spartanis hostibus Thermoplylas transituris obstitit.



6) Noli immortale facere bonum moriturum.