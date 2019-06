Frasi Latino (261985)

Ciao! Avrei un dubbio riguardante delle frasi di latino . Prendiamo, ad esempio, una frase molto semplice: "Britanni sunt capillo promisso". La traduzione letterale sarebbe: "I Britanni sono dalla chioma folta". E' un errore tradurre: "I Britanni hanno una chioma folta"? Così come la frase "Aristoteles fuit humili ingenio" si può tradurre " Aristotele ebbe un carattere umile" (anziché "fu umile di carattere"? Perché in questo modo l' italiano non rispetta i costrutti latini , ma suona decisamente meglio. Grazie mille