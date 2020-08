frasi in latino (277479)

Frasi da tradurre

1- Optimus quisque maxime gloria cupit

2- Quam quisque sententiam probat, defendit et laudat.

3- Sua quisque vitia dissimulare temptabit.

4- Quod quisque optat, sperat.

/5- Virtus fortissimi cuiusque militis in proelio maxima fuit.

6- Pater familias optimum quemque magistrum filiis (per..) eligere debet.

7- Sua quisque merita ad caelum extollet.

8- Quinto quoque anno magistratus Siciliam totam censent.

9- Strenuissimus quisque aut cecidit in proelio aut graviter vulneratus discessit.

10- Post victoriam imperator contionem apud milites habet et fortissimi cuisque virtutem laudat.



grazie!!!