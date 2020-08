frasi di latino thanksss

frasi di latino grazie grazie grazieee1-Suorum quisque vitiorum severum iudicem se praebeat.2- Nemo aliis de se plus quam sibi ipsi3- Ira procul absit, quacum nobile recte agi potest.4- Teneamus eum cursum, qui semper fuit optimi ciusque.5-Nemo ab aliis exspectet quod aliis non concesserit.6- Amemus patriam, Cives, pareamus Senatui,fructus praesentes neglegamus, posteritatis gloriae serviamus.7- Ne fastidias, quod nescis, cuore discere.8- Nemo arma contra patriam suscipiat.9- Milites gaudeant vincere, ne gaudeant in victos saevire.10- Adulatorum verbis aures ne praebamus, iuvenes!11- Cum in sapientum congressu loqueris, perpaucis utere verbis.12- Hostes urbe a defensoribus vacua facillime potito sunt.