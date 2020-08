frasi di latino grazieeee

1- clodius, cum prudens sit, pericula vitat.- Clodio, essendo accorto, evita i pericoli.2- clodius, cum prudens esset, pericula vitavit.- Clodio, essendo accorto, evitò i pericoli.3- Clodius, cum prudens fuisset, pericula vitavit.- Clodio, essendo stato accorto, evitò i pericoli.4- Amice, cum prudens sis, pericula vita!- O amico, essendo (tu) accorto, evita i pericoli!5- Cum prudentes simus, pericula vitabimus.- Essendo accorti, eviteremo i pericoli.6- cum prudens sis, pericula vitabis.- Essendo (tu) accorto, eviterai i pericoli.7- Cum prudens essem, pericula vitavi.- Essendo (io) accorto, evitai i pericoli.8- Cum prudens fuerim, salvus sum.- Essendo stato (io) accorto, sono salvo.9- Cum prudentes fuissemus, salvi fuimus.- Essendo stati (noi) accorti, fummo salvi.10- Mendax, cum veritatem dicat, non creditur.- Il bugiardo, pur dicendo la verità, non viene creduto.11- Mendax, cum veritatem diceret, non creditus est.- Il bugiardo, pur dicendo la verità, non fu creduto.12- Mendaces, cum veritatem dixissent, non crediti sunt.- I bugiardi, pur avendo detto la verità, non furono creduti.13- Mendaces, cum veritatem dixissent, non crediti sunt.- I bugiardi, pur avendo detto la verità, non furono creduti.14- Cum Caesar in Galliam pervenisset, Galli legatos ad eum miserunt.- Essendo Cesare giunto in Gallia, i Galli inviarono a lui ambasciatori.15- Saepe Hannibal, cum impar esset viribus, victor fraude evasit.- Spesso Annibale , pur essendo inferiore per forze, risultò vincitore con l' inganno