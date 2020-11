Frasi di latino entro il 25/11/20

Es15: Analizza e traduci:1) Tum Cato locutus est (parlo'), quo erat nemo (nessuno, nom, m.) senior temporibus illis, nemo prudentior (Cic.)2) Animi virtutes e ratione gignuntur, qua nihil (niente, nom, n.) est in homine divinius. (Cic)3) Illi fuisti quam mihi fidelior. (Plaut.)4) Longior quam latior acies erat. (Liv.)5) Stoici cautiores quam fortiores sunt (Cic.)6) Asia et amoentiate urbium et copia terrestrium maritimarumque rerum ditiores quam fortiores exercitus faciebat (Liv.)7) Perfectam artem iuris civilis habebitis, magis magnam atque uberem quam difficilem et obscuram (Cic.)8 ) Celer tuus disertus magis est quam sapiens (Cic.)9) Puerorum feminarumque irae acres magis quam graves sunt (Cic.)Grazie in anticipo