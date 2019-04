Frasi dall'italiano al latino (260066)

Mi aiutate a tradurre queste frasi dal latino all'italiano? 1) Gli Ateniesi sbaragliavano i Persiani così gravemente che questi si dissero non verso l'accampamento ma verso le navi 2) Solone avendo visto uno degli amici piangere notevolmente lo portò sulla roccia e lo esortò a guardare tutte le parti dell'edificio 3) Sorto il sole i soldati dovettero affrontare una così dura battaglia che ancora oggi ricadano 4) Una volta Dionisio giunto nel tempio di Giove con l'aiuto degli dei , strappò un mantello d'oro ad una statua 5) Alessandro, essendo sul punto di morire e ritenendo che a qualcuno dovesse essere dato il suo anello regale, lo consegnò a Pertica 6) L'ambasciatore giunto a Roma all'alba ed avendo roccontato delle incursioni dei barbari il senato scelse un condottiero per preparare l'esercito e per fare una marcia contro i nemici