Frasi da tradurre. Urgente!!!

Frasi da tradurre urgentemente per favore!!Cives ad flumen accurrebant et propter hostium timorem pontes secabant.Ars mentes et corda educat.Pedibus timor addit alas.Noctium frigus saepe arboribus floribusque nocet.In Graecia et Romae oraculorum responsa ac sacerdotum praecepta sacra putabantur.In urbe Delphis clarum erat Apollinis oraculum.Ad nos venite, amici, et nobiscum diu manete!Consules, qui Romam victores revertebant, triumphum agebant.Ut antiqui scriptores ferunt, Alexander rex vulnerum dolorem fortiter ferebat.Ducum Peritia atque militum virtute Romani hostes vincebant imperiumque augebant.GRAZIE SE LE TRADUCETE!!!