a)Notum est Publium Africanum et Tiberium Graccum, claros viros, adeo saepe dissensisse de re publico ut amici non fuerint



a1)Che proposizione è ut amici non fuerint?

a2)Che proposizione è quella retta dal verbo dissenisse?



b)Cives imploverunt ut a tyranno liberaretur; milites strenue pugnant ne hostes vincant



b1)Che proposizione è ut civitas a tyranno liberatur?

b2)Che proposizione è ne hostes vincant?