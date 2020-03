frasi con gerundivo traduzione

• Dolorum vitandorum gratia = per evitare i dolori• Multa de toleranda paupertate dicere = dire molte cose sulla sopportazione della povertà • Pons quem dux barbarorum delendum curaverat = il ponte che il comandante dei barbari aveva fatto distruggere• Optimis exemplis observandis meliores eritis = sarete migliori osservando ottimi esempi (con l'osservare ottimi esempi)• Audacia necessaria rebus novandis = il coraggio necessario per cambiare le cose• Constantia in spernendis voluptatibus = la fermezza nel disprezzare i piaceri• Verba ad incitandos animos necessaria = le parole necessarie ad esortare gli animi• Diem statuimus praetori interrogando = decidiamo il giorno per interrogare il pretore• Discordiae placandae tempus = Il tempo/momento di placare la discordia• Urbis defendendae facultatem habere = Avere la possibilità di difendere la città