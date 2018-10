Non sembrò a nessuno che tu bevessi vino

A nessuno sembra che i libri siano stati letti dagli alunni

Mi sembrò che ami la bella ragazza

Sembrerà utile che tu dorma

Poiché a tutti sembrava che gli studenti fossero stati diligenti, il maestro li lodò con grande gioia

Lodai i miei studenti (discipulos, per caso?), affinché non sembrassi ingiusto ai loro genitori

Quando a tutti sembrava che voi aveste messo grande impegno nell'imparare le poesie, il maestro pregò di trovare parole adatte per celebrarvi