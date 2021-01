1- L’ira di Giove doveva essere placata2- Nessun pericolo per la nostra salvezza dovrà essere evitato3- Ti chiedo dove si debba andare4- Dobbiamo prendere le armi per [difendere] la patria 5- Le ricchezze devono essere utilizzate con saggezza6- Affermo che queste cose devono essere fatte subito7- Cicerone era del parere che i congiurati avrebbero dovuto essere puniti subito8- Successe che i luoghi vicino al fiume dovevano essere abbandonati9- Voi dovevate allontanarvi, non noi10- Le cose utili allo Stato dovevano essere stabilite dal Senato11- I saggi non devono temere la morte12- Sostengo che tu non devi fare queste cose13- Non dobbiamo invidiare nessuno14- Queste cose devono essere dette dai genitori ai propri figli