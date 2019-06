Qualcuno che sappia aiutarci con questa versione, per favore !



Tum hostes, quia consul aciem instruere nolebat, tamquam victores oppida Hernicorum, qui Romanorum socii erant, incenderunt eorumque agros vastaverunt. Tum Romani e castris exierunt et repente Aequos Volscosque petiverunt, quibus una salutis spes in fuga fuit. Magna et in castris et in silvs caedes hostium, qui fugiebant, fuit et Romani magnum numerum hominum equorumque ceperunt.