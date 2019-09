Forum Romanum: mi servirebbe urgentemente la traduzione di questo brano. GRAZIE!!!

Infra Capitolinum Palatinumque collem est forum Romanum. In ea valle olim magna palus erat, quae tum demum siccata est cum aqua paludis in flumen deduceretur per cloacam subterraneam quae appellatur 'cloaca Maxima'. Postremus siccatur est locus in medio foro qui 'lacus Curtius' dicitur a nomine equitis cuiusdam qui se armatum cum equo suo in voraginem ibi factam praecipitavisse narratur.Magnus numerus hominum cotidie convenit in forum Romanum, locum urbis celeberrimum, qui multis aedificiis publicis et sacris cingitur. Aedificia publica amplissima sunt duae basilicae, Aemilia et Iulia. Basilica est aedificium publicum in quo et alia multa negotia aguntur et ius inter cives dicitur. Antequam illae basilicae exstructae sunt, tabernae in foro erant: tabernae veteres eo loco ubi basilica Iulia sita est, tabernae novae in loco basilicae Aemiliae. Nunc autem merces in vicis et in aliis foris veneunt.Iuxta basilicam Aemiliam, in ea fori parte quae dicitur Comitium, locata est Curia, id est aedificium quo senatus Romanus convenire solet. Senatus constat ex sescentis senatoribus, civibus nobilissimis, qui ante Caesaris aetatem summam potestatem in re publica Romana tenebant. Tunc vero in antiquam curiam Hostiliam, quae paulum ad septentriones extra Comitium sita erat, senatores convocabantur. Via celebris quae inter Curiam et basilicam Aemiliam in forum exit Argiletum nominatur.Ante Comitium est locus superior ex quo oratores verba faciunt ad populum. 'Rostra' nomen est huius loci, quia rostris navium captarum ornatur ('rostrum' enim vocantur eae hastae ferreae quae e prora navis longae eminent velut rostrum avis). Multi oratores illustres in Rostra ascenderunt, ut orationes ad populum haberent, neque vero haec Rostra sunt unde M. Tullius Cicero, orator omnium qui Romae fuerunt illustrissimus, orationes habuit, nam Rostra antiqua, quae in ipso Comitio posita erant, simul cum curia antiqua a Iulio Caesare destructa sunt cum nova curia aedificaretur.Ex aedibus sacris fori Romani minima quidem, sed veterrima est aedes Iani, quae ad infimum Argiletum sita est. Illa aedes duas ianuas vel portas habet, quae tum demum clauduntur cum per totum imperium populi Romani terra marique pax facta est - id quod per septingentos annos inter Romulum et Augustum bis tantum evenit. Augustus vero, cum ad Actium, promunturium Epiri, classem M. Antonii vicisset, Ianum tertium claudi iussit.In contraria fori parte est aedes Vestae antiquissima, quae formam habet rotundam, non quadratam. Vesta est dea foci rerumque domesticarum, in cuius aede ignis aeternus ardet neque ullum deae simulacrum inest. Sex virgines Vestales ex filiabus Romanorum illustrium electae diligenter curant ne ignis Vestae umquam exstinguatur, namque ignis ille semper ardens Romam urbem aeternam esse significat. Iuxta aedem Vestae est atrium Vestae, id est domus Vestalium, et Regia, domus pontificis maximi, in qua olim reges Romani habitavisse dicuntur. (Pontifex maximus est summus sacerdos, qui ceteris omnibus sacerdotibus Romanis praefectus est; sacerdotum negotium est sacrificia facere atque res divinas curare.)Ante Regiam est templum C. Iulio Caesari consecratum, quod templum Divi Iulii appellatur. Caesar enim, ut plerique principes Romani, post mortem in deorum numero habetur et 'divus' vocatur. Templum Divi Iulii ab Augusto aedificatum est eo ipso loco ubi corpus Caesaris a civibus lugentibus crematum erat postquam M. Antonius consul oratione clarissima amicum suum mortuum laudavit.Ab utraque parte basilicae Iuliae magna aedes sita est, a dextra sub clivo Capitolino aedes Saturni, a sinistra aedes Castoris et Pollucis.Aedes Saturni est aerarium populi Romani, id est locus ubi pecunia publica deponitur ac servatur. Hoc templum antiquissimum senatus populusque Romanus incendio consumptum restituit, ut in fronte inscriptum est.Aedes Castoris consecrata est diis Castori et Polluci, Iovis filiis geminis, qui saepius Romanis in proeliis auxilio venerunt. Inter hanc aedem et templum Divi Iulii senatus populusque Romanus post proelium ad Actium factum Augusto victori arcum marmoreum aedificavit. Templum Divi Augusti situm est post basilicam Iuliam.Infra Capitolium iuxta Tabularium sunt aedes Concordiae et Divi Vespasiani.Aedes Concordiae antiqua eo tempore aedificata esse dicitur cum post longam discordiam quae populum Romanum diviserat in duas factiones inter se inimicissimas, patricios et plebeios, tandem concordia omnium civium restituta est. Deinde, temporibus Augusti, senatus populusque Romanus aedem Concordiae vetustate collapsam in meliorem faciem restituit. Prope aedem Concordiae est Carcer, cuius pars subterranea, tenebris et odore foeda atque terribilis, Tullianum appellatur; multi hostes Romanorum in Tulliano supplicio affecti sunt.Aedes Divi Vespasiani a filiis Tito et Domitiano aedificata, a Domitiano patri mortuo dedicata est. Iuxta aedem Divi Vespasiani est porticus duodecim diis et deabus consecrata, quorum simulacra aurata in porticu stant. Nomina duodecim deorum his Ennii versibus hexametris continentur:Iūnô, Vesta, Minerva, Cerēs, Dīāna, Venus, Mārs,Mercurius, Iovi', Neptūnus, Vulcānus, Apollô.Multae viae ex omnibus urbis partibus in forum ferunt, ut Argiletum, Sacra via, Nova via, vicus Tuscus, vicus Iugarius, atque clivus Capitolinus, quo imperatores triumphantes in Capitolium ascendunt. ('Clivus' dicitur via quae in clivo montis facta est.)In summa Sacra via infra clivum Palatinum est arcus Titi, de quo mox dicendum erit, et templum Iovis Statoris. In hoc templum senatus eo die convenit quo Cicero consul oratione clarissima habita Catilinam, hostem patriae, e senatu atque ex urbe expulit.Vicus Tuscus forum Romanum cum foro Boario iungit, id est forum celebre prope Tiberim flumen ubi boves aliaeque pecudes veneunt. In ara Maxima, quae in foro Boario locata est, sacrificia Herculi, deo Graeco, fiunt. Hercules enim antiquis temporibus boves formosos in hunc locum egit cônstituitque sibī quae 'Māxima' dīcitur āram hīc ubi pars urbis dē bove nômen habet, ut versibus narrat Ovidius.