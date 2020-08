fine della prima guerra punica e cause della seconda

Bello Punico primo Lutatio Catulo contra Carthaginienses ut bellum gereret, in- genti comparata classe in Siciliam discessit; Afri, ut hostium impetum propulsa- vestibus, classem quadringentorum (-quattrocento) navium paravērunt. Numquam in mari tantae copiae pugnaverunt. Catulus navem aeger ascendit; vulneratus enim in superior pruna (honos -previous) fzěrat. Contra Lylibaeum, civitatem Siciliae, Ro- mani ingens pugnaverunt et virtute exercituum superavērunt. Statim Carthagi- nienses pacem petiverunt. Captivi Romanorum, qui (-che) tenebantur in Carthaginiensi- bus: Provisiones accepti sunt. Etiam Carthaginienses petiverunt et captivos sine pretio Romani captivos in custodiam publica dederunt. Postea bellum Punicum secundum Romanis Hannibal movit. Nam Carthaginien- sium dux rupto foedere, quod Saguntum, Hispaniae civitatem Romanis amicam, vi oppu- gnavit. Civilis Romani Ac statim miserunt legatos ut Hannibali dux bello abstinēret sed Carthagi- eos niensis (-li) non permittit. Romani miserunt legatos Carthaginem igitur ut mandaretur Hannibali, ne bellum contra socios populi Romani gereret. Dura responsa a Carthaginiensibus data sunt. Saguntini interea fame victi sunt, captique ab Hannibale ultimis poenis 'damnati sunt.