Esercizio su proposizioni interrogative dirette e interrogative indirette.

Trasforma le seguenti proposizioni interrogative dirette in interrogative indirette, tenendo conto della proposizione principale proposta, quindi traduci.

1. Quando e Graecia redibit? 1. Ex te quaero...

2. Ubi est Sicilia? 2. Magister quaesivit...

3. Uter vestrum Romam venerat? 3. Ex vobis desidero scire...

4. Cognovitne Marcus amicos nostros? 4. Nesciebamus...

5. Quid facies cras? 5. Ignorabam...

6. Cui prodest hoc bellum? 6. Ex vobis quaero...

7. Utrum Paulus domi manebit an 7. Nescio...

rus proficiscetur?

8. Cur auxilium nostrum petivistis? 8. Haud sciebamus...

9. Quot legiones consul secum duxit? 9. Incertum est...

10. Quos amicos Romae videbis? 10. Ex te quaerebam...