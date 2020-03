Esercizio nugace sui complementi

Vorrei fare l' analisi logica di questa frase, specificando il caso latino corrispondente, ma non so cosa sia continuamente e "del Caucaso":Un avvoltoio divorava continuamente il fegato di Prometeo sulle rupi del CaucasoUn avvoltoio = Soggetto = Nominativodivorava = predicatocontinuamente = ?il fegato = complemento oggetto = accusativodi Prometeo = complemento di specificazione = genitivosulle rupi = complemento di stato in luogo = ablativo semplicedel Caucaso = complemento di denominazione? Complmento di specificazione?Mi servirebbe un aiutino, ciao.