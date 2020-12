ESERCIZIO LATINO (295811)

Esercizio 12Scegli la forma corretta tra quelle proposte, quindi traduci:1) Postquam pulchram Helenam, Menelai uxorem, Priami filius rapuerat, acrior / acrius /acriorem et longius / longior / longiorem bellum inter Achivos Troianosque exarsit.2) Paris putavit Venerem Iunone/ Iunonis pulchriores / pulchriorem / pulchrior.3) Tam disertum / disertus / diserto quam eloquentem / eloquens / eloquentis Socratesphilosophus fuit.4) Quoniam Aeneas Didonem deseruerat, Tyriorum regina exsecrationem non minus gravis /gravem / grave quam funestae / funestam / funesta in amantis genus iecit.5) Cicero putat homines minus cupidos / cupidiores / cupidis vitae quam divitiarum avidiores /avidos / avidi.