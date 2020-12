esercizio di latinoooo

1. Gli uomini non possono cambiare le cose passate. [praeterita, participio passato , funzione nominale]2. I sudditi, rivolto il viso verso terra, davano il passaggio al Faraone . [demisso, participio passato, funzione verbale e subiecti, participio passato, funzione nominale]3. In inverno i pastori, lasciando i monti, scendono verso luoghi pianeggianti per far pascolare le loro greggi. [relinquentes, participio presente, funzione verbale e depastum, supino]4. L'accampamento è un ricovero per il vincitore, un rifugio per il vinto. [victo, participio passato, funzione nominale]5. Ercole condusse vivo, dopo averlo domato, da Euristeo, re di Micene, il toro furioso, che terrorizzava i Cretesi. [domitum, participio passato, funzione verbale]6. A quel tempo faceva guerra contro i Romani Pirro, il quale, chiamato in aiuto dai Siracusani contro i Cartaginesi, portò l'esercito in Sicilia. [arcessitus, participio passato, funzione verbale]7. Il tribuno, mandato con pochi soldati ad esplorare, torna di corsa poco dopo annunciando l'imminente arrivo dei nemici. [exploratum, supino; missus, participio passato, funzione verbale; imminentem, participio presente, funzione nominale]8. L'esercito di Cesare , anche se sfinito dalle marce quotidiane, in poco tempo giunse a Ocelo, villaggio delle Alpi Cozie. [defatigatus, participio passato, funzione nominale]9. Tutte le popolazioni dell'Italia, sobillate dai Sanniti, defezionarono e presero le armi contro Roma . [excitatae, participio passato, funzione nominale]10. Dai nostri non veniva concessa una via di fuga ai vinti né per terra né per mare. [victis, participio passato, funzione nominale]11. I Cartaginesi, vinti in battaglia, mandarono subito ambasciatori al comandante Regolo chiedendo la pace. [superati, participio passato, funzione verbale]12. Scipione sconfisse in una grande battaglia il re delle Spagne, lo accolse in alleanza e primo tra tutti non esigette ostaggi dal vinto. [victo, participio passato, funzione nominale]