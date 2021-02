Esercizio di Latino verbi impersonali

Buongiorno a tutti ho questo esercizio, qualcuno saprebbe come aiutarmi ?



Scegli la traduzione corretta



Voi dovevate pentirvi

Vos penitendum erat--- Vobis paenitendum erat



Provavo rincrescimento di cio

Huius me pigebat--- Hoc me pigebat





L arte oratoria mi annoiava

Artis oratoriae me taedebat--- Ars oratoria me taedebat





Egli si penti di non aver portato aiuto

Illum peanituit auxilium non tulisse---

Illius paenituit auxilium non tulisse







Cominciaste ad annoiarvi

Coepit vos taedere---

Vos coepistis taedere