1. Scrivi tutta la declinazione di portus (scrivi sempre con la minuscola, metti virgola e spazio tra un caso e l'altro, non usare spazi doppi o abbreviazioni) *2. Abbina a ciascuna forma tutti i casi correttiParole:FletuiCasuMotumGeluCornuPartuumSensusPortibusFletuiCasuMotumGeluCornuPartuumSensusPortibuscasi:Nom. / voc. s.Gen. s.Dat. s.Acc. s.Abl. s.Nom. / voc. pl.Gen. pl.Dat. / abl. pl.Acc. pl.3. Abbina a ciascuna parola di IV declinazione il suo significatoSignificati:ArrivoCaduta, morteAla dell'esercitoCavalleriaEsercitoAttacco, assaltoColpo, percossaParole latine:IctusAdventusEquitatusCornuExercitusImpetusCasus4. Abbina a ciascuna parola di IV declinazione il suo significato *Parole italiane:MortePauraAvvertimentoMovimentoRitornoCasaPiantoParole latine:MonitusMotusFletusReditusMetusInteritus5. Indica quale uso di ut vi e in ciascuna delle seguenti frasi *Subordinate:ConsecutivaCompletiva volitivaCompletiva di fattoFinale Temporale Frasi:Adventus Caesaris ita carus militibus fuit ut putaretur monitus victoriaeCaesar misit equitatum ad laevum cornu ut equites impetum hostium sustinerentCito evenit ut equitatus impetum in hostes faceretEvenit magnus impetus hostium ut primum Caesar proelium commisitCaptivi orabant ne occiderentur a militibus Romanis6. Indica quale negazione ha ciascuna subordinataNegazione:ut nonneSubordinate:FinaleCompletiva di fattoCompletiva volitivaConsecutiva7. Scegli la sola parola che puo completare la frase:Portus erat tam ****** ut etiam ingentes naves sine difficultate intrarent *latuscandiduscitustardusScegli la sola parola che puo completare la frase:Philippides fuit miles sic **** ut de vico Marathona Athenas curreret ut victoriam Graecorum nuntiaret*citustarduslatuscandidusScegli la sola parola che puo completare la frase:Philippides fuit miles sic **** ut de vico Marathona Athenas curreret ut victoriam Graecorum nuntiaretlatustarduscandiduscitusHoratius poeta petivit ut amicus reponeret ligna super foco, cum Soracte mons multam **** nivem habet *tardamcitamcandidamlatam8. Completa una delle tre seguenti frasi, inserendo una consecutiva nella prima, oppure una completiva nella seconda oppure ancora una finale nella terza.Opzione 1: Ego sum ita fessus ut...Opzione 2: Puto ut...Opzione 3: Ego studeo linguam Latinam ut