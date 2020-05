Esercizi urgenti per domani

1. Traduci le seguenti frasi e volgile, se possibile, dall’attivo al passivo o dal passivo all’attivo.1. Romulus urbem Romam condĭdit.2. Romanorum castra ab hostibus capta sunt.3. Galli legatos ad Caesarem de pace misērunt.4. Scipio apud Zamam Hannibalem vicit.5. Hannĭbal a civibus domum revocatus est.6. In pugna apud Cannas plures milites cecidērunt.7. Persarum copiae terra marique ab Atheniensibus profligatae sunt.8. Vinum a deo Baccho hominibus donatum est.2. Completa le seguenti frasi traducendo la forma verbale sottolineata.1. Ad vesperum ........................................................Fino alla sera si combatterà (pugno, as, avi, atum, are).2. Ad Vestae templum ........................................................Si giunse (venio, is, veni, ventum, ire) al tempio di Vesta.3. Ruri bene beateque ........................................................In campagna si vive (vivo, is, vixi, victum, ĕre) bene e felicemente.4. De pace diu ........................................................Si trattò (ago, is, egi, actum, ĕre) a lungo della pace.5. Non numero, sed virtute militum ........................................................Si vincerà (vinco, is, vici, victum, ĕre) non grazie al numero, ma al valore dei soldati 3. Analizza le seguenti forme di infinito.Infinito Tempo Forma Paradigma1. scripsisse2. visum iri3. velle4. fore5. datum esse6. accĭpi7. iturum esse8. amare9. auditum esse10. potuisseGrazie mille!