1. Indica quale uso di ut vi è in ciascuna delle seguenti frasiConsecutivaCompletiva volitivaCompletiva di fattoFinaleFrasi:1 Adventus Caesaris ita carus militibus fuit ut putaretur monitus victoriae (consecutiva)2 Caesar misit equitatum ad laevum cornu ut equites impetum hostium sustinerent (finale)3 Cito evenit ut equitatus impetum in hostes faceret (completiva di fatto)4 Evenit magnus impetus hostium ut primum Caesar proelium commisit (temporale)5 Captivi orabant ne occiderentur a militibus Romanis (completiva volitiva)2. Scegli la sola parola che può completare la frase:"Portus erat tam latus ut etiam ingentes naves sine difficultate intrarent" *Parole:cituscandidustarduslatusFrase:"Philippides fuit miles sic citus ut de vico Marathona Athenas curreret ut victoriam Graecorum nuntiaret" *Parole:latuscandidustarduscitusFrase:"Caesar imperavit ut omnis tardus miles non pugnaret" *Parole:cituscandidustarduslatusFrase:Horatius poeta petivit ut amicus reponeret ligna super foco, cum Soracte mons multam candidam nivem habetcandidamlatamcitamtardamCompleta una delle tre seguenti frasi, inserendo una consecutiva nella prima, oppure una completiva nella seconda oppure ancora una finale nella terza.Opzione 1: "Ego sum ita fessus ut domi maneam (Sono così stanco che resto a casa)Opzione 2: "Puto ut Marcus bonus amicus sit (Ritengo che Marco sia un buon amico)Opzione 3: "Ego studeo linguam Latinam ut magister me laudet (Studio la lingua latina affinché il maestro mi lodi)