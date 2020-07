Esercizi su una versione di latino, prima superiore

ciao, sono nuova, so che si possono fare domande... ho bisogno di aiuto per questa versione. l'ho già tradotta ma ho qualche problemino con gli esercizi ... mi potreste aiutare? Questa è la versione:Camillus Volscorum civitatem, postquam civitas inimica bellum gesserat in Romanos per multos annos, vicit, milites delevit, urbes occupavit et triumphum egit. Quamquam Praenestini fines superaverant et usque ad urbis Romae portas venerant, Romani repugnaverunt et hostes a Cincinnato ad flumen Alliam victi sunt; a Romanis imperio octo (otto) civitates adiunctae sunt, etiam Praeneste in deditionem accepta est. Dum Romae hae vicissitudines succedunt, novum periculum civibus Romanis appropinquaverat: ex Gallica regione per Alpium fauces Galli, barbarum genus et stirps bellicosa, in Italiam descenderant. Tum Titus Quintius dictator in Gallos, qui in Italiam venerant, missus est. Hostes longe ab urbe trans Anienem fluvium consederant; ibi iuvenis senator Lucius Manlius, quoniam Gallus iuvenem provocaverat, ad certamen venit et hostem occidit; deinde, postquam torquem aureum cepit et collo suo imposuit, in perpetuum et sibi et posteris Torquatum cognomen a monili accepit. Galli fugati sunt, mox per Caium Sulpicium dictatorem etiam victi sunt.vi scrivo gli esercizi:Sul quaderno svolgi le consegne o rispondi ai quesiti seguenti1) Individua tutte le proposizioni subordinate e specificane la natura.2) Analizza i seguenti termini: hae (quinta riga), qui (ottava riga) e sibi (undicesima riga).3) Trasforma nelle corrispettive forme attive tre voci verbali passive del testo.4) Che complemento è per multos annos?5) Che complemento è per Caium Sulpicium dictatorem?6) Scrivi sul quaderno e memorizza i paradigmi dei verbi da cui derivano le seguenti forme: vicit, accepta est, descenderant, succedunt, consederant.grazie in anticipo <3