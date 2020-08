In mari magni thesauri suntNeapolim urbem cum amicis visitabimusMagnam piscium copiam nautae capientDi Iovis iussis semper oboediuntCallidus Graecus vir Polyphemi vim vincitfuifuronoimposedicestilasciammodormisteapprovaipiangemmoriposaronoscrissescribebas - scribisobtinebamus - obtinemusFUTUROextollam - extolloeris - escognoscent - cognoscuntPERFETTOcalcavi - calcodilexistis - diligitisimpetravimus - impetramusdixerunt - dicunthabuistis - habetisCatoni multa officia suntDuci nostro iniuste victoriae gloria fuitLatroni in latibulo mutli aurei nummi erantCaesari divitiae honoresque fueruntSorori meae multae armillae suntcomplemento di denominazionecomplemento di finecomplemento di causacomplemento di materiacomplemento di fineNella città di Cagliari vi sono le vestigia di popoli antichiGli amici portarono molti regali per il compleanno di SempronioLa Sicilia è famosa per l'olio d'oliva e il vino (plurale nel testo)I battenti delle porte del tempio sono di bronzoIl re decretò nuove leggi per il benessere dei cittadini