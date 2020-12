esercizi per domani pls

1. Il piacere di leggere poesie2. Il desiderio di raccontare qualcosa3. Quinqueviri per dividere il territorio 4. Discutere del governo dello Stato5. Esercitando la mente a imparare6. Pronto per condurre la guerra7. Giunsero per riscattare i prigionieri8. Coraggioso nel difendere la patria 9. Nel conquistare la città10. La speranza di ottenere la vittoria11. Per scrivere libri12. Mandare messi per chiedere la pace13. La speranza di vedere gli amici1. Utilia discimus legendis libris- Utilia discimus legendo libros2. Dux equites praemisit loca explorandi gratia- Dux equites praemisit locorum explorandorum gratia3. Parati semper sumus ad amicos adiuvandos4. Caesari facultas non erat navis reficiendae- Caesari facultas non erat navem reficiendi5. Catilina prodigus erat in donis largiendis6. Creati sunt decemviri legibus scribendis- Creati sunt decemviri leges scribendo7. Magnum mihi erat studium Graeciae videndae- Magnum mihi erat studium Graeciam videndi8. Vires corpus exercendo crescunt