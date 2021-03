1. Scegli la traduzione corretta delle seguenti frasi tra le opzioni proposteHannibal tam strenuus erat ut Poenum Romani semper timerent.Il grande Annibale era forte, quando il Cartaginese ebbe sempre paura dei RomaniIl forte Annibale era tale che i Romani ebbero sempre paura del CartagineseAnnibale era tanto forte che il Cartaginese ebbe sempre paura dei RomaniAnnibale era tanto forte che i Romani ebbero sempre paura del Cartaginese Cesare fu stabile cosi che le legioni furono riportate a Roma Cesare rimase fermo cosi che Roma richiamo le legioniCesare stabili che le legioni fossero ricondotte a RomaCesare stabili che le legioni riprendessero RomaAthenis mos erat ut feminae plerumque in aedibus maneret.La tradizione di Atene era che le donne restassero per lo piu nei templiAd Atene era tradizione che le donne restassero per lo piu nei templiAd Atene c'era la tradizione cosi che le donne restavano per lo piuin casaAd Atene era tradizione che le donne restassero per lo piu in casaAristides adeo in moderatione ac iustitia excellebat ut ab omnibus iustus vocaretur.Aristide -io vado- eccelleva nella moderazione e nella giustizia , cosi che veniva chiamato da tutti il giustoAristide andava verso la moderazione e la giustizia e diceva che era chiamato da tutti il giustoAristide eccelleva tanto nella moderazione e nella giustizia che il giusto era chiamato da tuttiAristide eccelleva a tal punto nella moderazione e nella giustizia che veniva chiamato da tutti il giustoProelium commissum est et hostes Romani profligaveruntFu attaccata battaglia e i nemici sconfissero i RomaniFu attaccata battaglia e i Romani sconfissero i nemiciFu attaccata battaglia e i nemici di Roma furono sconfittiFu attaccata battaglia e sconfissero i nemici romani2. Traduci le seguenti frasiMercurius Aeneam persuasit ut Carthagine Didonem relinqueret.Caesar Romam petivit, ut primum a Gallia in Italia remearet.3. Completa le seguenti frasi con l'unica parola corretta grammaticalmente o semanticamente (come significato)Milites sic fessi erant *** humi dormirentutcumquandopostquamImperator vidit fessos milites ergo imperavit *** humi dormirentutneut nonquod***** civitates Galliae contra Caesarem bellum gesserunt (solo in questa domanda tutte le opzioni sono corrette e devi scegliere quella che meglio si adatta a questa fraseTotaeOmnesUniversaeCunctaeMilo athleta sic *** erat ut bovem sustinerentfortisstrenuummagercitusCaesari tam *** tempus erat ut omnia simul facere deberetPaucusPaucumPaucoPauciSaepe accidit ut amicitia non ab **** amicis servetur.OmnisOmnibusOmniaOmnes