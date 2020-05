es 11 pag 446 il mio latino

Esercizio n.11

1. Su consiglio dei senatori Romolo mandò ambasciatori presso le popolazioni vicine per chiedere alleanza e matrimonio per il nuovo popolo.2. Molti altri accorrono, la povertà dei quali oscura i nomi.3. Cesare rimanda gli ambasciatori in patria e assieme ad esse Commio, che egli stesso, dopo aver sconfitto gli Atrebati, aveva lì dichiarato re, del quale approvava sia il senno che il valore.4. È proprio misero quell'uomo che non sa nascondere la sua pena dall'esterno.5. Quinto, mandati avanti alcuni a rendere accessibile la strada, giunse al fiume Eurota, che scorre quasi ai piedi delle stesse mura di Sparta 6. Durante la guerra Numantina Micipsa, inviando rinforzi di cavalleria e fanteria al popolo Romano, mise Giugurta a capo dei Numidi che mandava in Spagna