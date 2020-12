( entro venerdì 18)Ho bisogno di fare l'analisi logica latina di queste frasi, mi potreste aiutare? (295771)

1)Multi inermi cadunt, multi cum armis capiuntur, pauci intacti profugiunt.2)Caesar Lucilium Hirrum cum turmis excipit.3)Cunctae praefecturae iucundis animis Caesarem cum tribunis recipiunt4)Matronae auri et purpurae dona non accipiebant5)Metellus cum copiis interea Romae laetis animis excipitur.6)Galli trepidi arma capiebant iraque magis quam consilio in Romanos incurrebant.7)Iuppiter ("Giove", nom. m. sing.), caeli et terrarum deus, dearum rixam propter pomum aureum spectabat at arbiter non erat, deabus tamen dicebat: «Alexandrum, Priami filium, quaeritote et iudicem sumitote!».Perfugas, fugitivos, captivos populus Aetolorum Romanis sociisque reddito!A scuola ho fatto la prima e la seconda declinazione, indicativo e imperativo Domani ho l'interrogazione a latino e vorrei essere sicuro di aver fatto tutto giusto.Spero che mi potete aiutare vi ringrazio di cuore