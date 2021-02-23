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  • ELPPPPPPP.URGENTE, MI POTETE TRADURRE QUESTE FRASI DALL’ITALIANO AL LATINO??. GRAZIEEEE

Adrenalina
Adrenalina - Ominide - 12 Punti
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HELP.URGENTE.MI POTETE TRADURRE QUESTE FRASI DALL&amp;rsquo;ITALIANO AL LATINO. GRAZIEEEE.
CAESAR CUM COPIIS SUIS BRITANNIAM OCCUPARE VOLEBAT.
ALEXANDER MAGNUS VITAM MULTAM QUAM LONGAM MALEBAT.
NOS SAEPE VOLUMUS QUAE OBTINERE NON POSSUMUS.
ETIAM SI VIS, TU CERTE MINIS TUIS ME TERRERE NON POTES.
POST PUGNAM CONTRA GERMANOS, CAESAR COPIAS SUAS IN CASTRA REDUCERE VALLUMQUE MUNIRE VOLEBNAT.
TU MECUM VENIRE NOS VIS, QUIA TIMES ITINERIS PERICULA.
SI SERVIRE QUAM PUGNARE MAVIS, SERVUS ES, NON LIBER.CATO ESSE QUAM VIDERI BONUS MALEBAT
5 secondi fa
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