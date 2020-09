Ciao ragazzi! Ho bisogno di una mano non riesco a tradurre questa versione: Romani opportunam puellis prudentiam proponebant et probam modestiam diligentiamque firmo cum consilio admonebant.SIC romani putabant:" prudentia, puellae, verame et integram magnificentiem parat, superbia multarum aerumnarum causa est. Diligentia insidias vitabitis et laetitiam matronis praebebitis. Refrenabitur etiam avaritia et laudabitur opera: nam in opera fortuna et vita beata sunt. A pigris vanisque puellis saeve minae et acerbae plagae matronarum non vitabuntur ". Adsidua fiducia puellae amicitiam servabunt: amicitia enim naturae filia est, sed sine amicitia non est iustitias amabunt denique patientiam puellae: nam immodica ira insania gignitur. Ob Iram Etiam viri clari perpetua detrimenta accipiunt et propter insaniam saepe totius vitae ruinam asperam vident.