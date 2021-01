Due frasi dal latino in italiano

Ho notato che ultimamente è in atto una specie di last round rush sul forum (probabilmente perché le vacanze stanno finendo), perciò volevo dire che da parte mia non ho nessuna fretta.

Vorrei capire se la traduzione che ho dato della prima frase è corretta e come potrei tradurre l'altra frase

1) Summa Alpium iuga perpetuis nivibus albicant

Le più alte cime delle alpi biancheggiano per le nevi perpetue

2) Varietas secundum varia hominum ingenia format