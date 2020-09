Dubbi frase con videor e perifrastica passiva

"Senibus autem labores corporis minuendi, exercitationes animi etiam augendae videntur, danda vero opera, ut et amicos et iuventutem et maxime rem publicam consilio et prudentia quam plurimum adiuvent."



Non capisco come vada tradotto questo periodo. Vi dico come ho ragionato: dal momento che "videntur"è una terza persona plurale, escluderei l'ipotesi della costruzione impersonale, mancando anche l'infinitiva e il soggetto in accusativo. Mi sembra manchino anche i presupposti per la costruzione personale. Lo tradurrei quindi con "sembrano" .



Per quanto riguarda "minuendi" e "augendae", si tratta di una perifrastica passiva? E quindi traducibili tipo con "devono ridurre e devono accrescere"?



Grazie dell'aiuto.