Domande versione latino

Dario, dopo che fu tornato dall' Europa in Asia, poiché gli amici lo esortavano a ridurre la Grecia in suo potere, allestì una flotta di cinquecento navi e vi mise a capo Dati e Artaferne e a costoro diede duecento fanti e diecimila cavalieri, adducendo il pretesto che era nemico degli Ateniesi, poiché gli Ioni con il loro (= riferito agli Ateniesi) aiuto avevano espugnato Sardi e avevano annientato le sue guarnigioni. Quei prefetti del re, dopo aver fatto approdare la flotta presso l'Eubea, conquistarono rapidamente Eretria e mandarono al re in Asii, presi a forza, tutti i cittadini di quella regione. Quindi si diressero in Attica e condussero le loro truppe nella pianura di Maratona. Essa (= riferito alla pianura) si trova a circa diecimila passi (= dieci miglia) dalla città. Gli Ateniesi, turbati da questo attacco così prossimo e imponente, chiesero aiuto agli Spartani.Domande:1) "ut Graeciam redigeret" è una proposizione finale ed è retta da "suadentibus amicis"2) Ablativi assoluti: suadentibus amicis, classe ad Euboeam appulsa.3) Participi:- suadentibus: participio presente del verbo suadeo, concordato con 'amicis'.- interserens: participio presente del verbo intersero, concordato con ' Darius - appulsa: participio perfetto del verbo appello, concordato con 'classe'- abreptos: participio perfetto del verbo arripio, concordato con 'cives'- permoti: participio perfetto del verbo permoveo, concordato con 'Athenienses'4) Infinitiva: se hostem esse Atheniensibus, il soggetto è 'se', il verbo è 'esse'5) Cum + congiuntivo:- cum ex Europa in Asiam redisset = nella proposizione è presente un congiuntivo piuccheperfetto, per cui questa proposizione è in rapporto di anteriorità con la reggente (il cui verbo è 'comparavit').Se hai dubbi e/o domande, scrivimi pure