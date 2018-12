Flumen est Arar, quod per fines Haeduorum et Sequanorum in Rhodanum influit, incredibili lenitate, ita ut oculis in utram partem fluat iudicari non possit. Id Helvetii ratibus ac lintribus iunctis transibant. Ubi per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumen Ararim reliquam esse, de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus ad eam partem pervenit quae nondum flumen transierat. Eos impeditos et inopinantes adgressus magnam partem eorum concıdit; reliqui sese fugae mandarunt atque in proximas silvas abdiderunt. Is pagus appellabatur Tigurinus; nam omnis civitas Helvetia in quattuor pagos divisa est. Hic pagus unus, cum domo exisset, patrum nostrorum memoria L. Cassium consulem interfecerat et eius exercitum sub iugum miserat. Ita sive casu sive consilio deorum immortalium quae pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem populo Romano intulerat, ea princeps poenam persolvit.

1) Individua nel testo - gli ablativi assoluti - i participi congiunti (sia perfetti che presenti)

2) Che tipo di proposizione è ut...iudicari possit? (primo periodo

3) Morfologia intulerat: da che verbo deriva?

4) Che cosa può significare in latino il termine patres (v. patrum). Quale significato è da attribuire in questo contesto?

5) Nella parte finale del brano, che spiegazione dà Cesare della distruzione del pagus degli Elvezi?

6) Il brano appartiene al I. libro del De Bello Gallico, relativo alla campagna contro gli Elvezi. Che “funzione” assume, per Cesare, questa popolazione nel contesto della sua azione militare?

potreste rispondere a queste domande entro la serata? grazie mille!!