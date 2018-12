Postero die Vercingetorix concilio convocato id bellum se suscepisse non suarum necessitatium, sed communis libertatis causa demonstrat, et quoniam sit fortunae cedendum, ad utramque rem se illis offerre, seu morte sua Romanis satisfacere seu vivum tradere velint. Mittuntur de his rebus ad Caesarem legati. Iubet arma tradi, principes produci. Ipse in munitione pro castris consedit: eo duces producuntur; Vercingetorix deditur, arma proiciuntur. Reservatis Aeduis atque Arvernis, si per eos civitates reciperare posset, ex reliquis captivis toto exercitui capita singula praedae nomine distribuit.

1-Individua gli ablativi assoluti presenti nel testo

2-Demonstrat: quale costruzione prevede (che verbi regge)?

3-Quoniam sit fortunae cedendum: che proposizione è? Che tipo di struttura verbale è presente in questa proposizione?

4-Da Mittuntur a proiciuntur: spiega che struttura sintattica prevale in questa parte del testo e cosa vuole esprimere l’autore

5-principes: che cosa intende Cesare con questo termine?

6-per eos: che complemento è?

