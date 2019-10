devo tradurre una versione per domani, mi potete aiutare? grazie a chi lo farà

Theseus per multos annos in Argolide cum matre vixit, quia (poichè) pater uxorem repudia verat et medeam magmam novis nuptiis duxerat. cum (quando) adulescientis vires valida fuerunt, mater theseum Athenas misit, ubi regnabat Aegaeus cum Medea.

in itinere virtus e audacia adulescientuli fulserunt. nam in montium saltibus latrones erant et viatorum caput secure (non so se è se cure) obtruncabant; corpora cultro lacerabant et de rupibus in mare praecipitabant, ubi testudo magna cum crudelitate miseros devorabat. sed theseus itineris pericula et latronum insidia vitavit et incolumis ad patrem pervenit